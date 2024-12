Processo Grillo Jr, riconvocato a febbraio teste chiave difesa

agenzia

Notifica solo il 29 novembre, impossibile essere oggi a Tempio

TEMPIO PAUSANIA, 02 DIC – E’ stato riconvocato in tribunale per il 17 febbraio 2025 Enrique Bye Obando, uno dei testi chiave della difesa nel processo per violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa italo norvegese, atteso questa mattina nell’aula del palazzo di giustizia di Tempio Pausania. “Il recapito materiale del plico con la convocazione è avvenuto solo il 29 novembre scorso – ha spiegato l’avvocato Mariano Mameli del pool difensivo – Non ci sono i tempi per il testimone perché possa accingersi a trasferirsi nel tribunale di Tempio. Abbiamo quindi chiesto che venisse rinnovato il procedimento di notifica per il 17 febbraio del 2025. In quella data sapremo se il teste verrà”. Il giovane norvegese di origine nicaraguense era stato accusato dalla principale accusatrice dei quattro imputati genovesi, Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, di averla violentata in un campeggio in Norvegia, un anno prima del presunto stupro in Costa Smeralda, la notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 nella villetta a schiera di proprietà della famiglia Grillo. Intervistato, il ragazzo, all’epoca molto amico della presunta vittima, aveva poi smentito tutto, negando qualsiasi violenza e sostenendo che la studentessa gli avrebbe anche chiesto scusa per aver mentito. L’udienza di questa mattina, durata poco più di un’ora, è quindi proseguita con la deposizione dell’interprete che ha confermato le traduzioni dall’inglese all’italiano delle chat e delle conversazioni che la presunta vittima si scambiò con un’amica. “Ci sono delle chat in cui la persona offesa parla dei problemi e dei disturbi alimentari molto antecedenti ai fatti di cui ci occupiamo. – ha sottolineato l’avvocata Antonella Cuccureddu – In aula lei negò di aver avuto anche prima questi disturbi e li ha enunciati come fatti accaduti come conseguenza del trauma. Ci siamo soffermati su alcuni termini specifici che sono stati oggetto di una relazione e di traduzioni da parte di una consulente della difesa di Francesco Corsiglia, la dottoressa Alessandra Peloso, che ha analizzato anche molti altri testi oltre a quelli tradotti, fornendo così al tribunale un ulteriore supporto per ricostruire meglio i fatti”. Si torna in aula il 16 dicembre, quando verrà completato l’esame del consulente di parte Mattia Epifani, tecnico informatico già sentito lo scorso 8 novembre, che dovrà depositare la sua relazione.

