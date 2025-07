Processo Grillo jr, si riprende con le arringhe delle difese

agenzia

Prosegue il lungo intervento dell'avvocata di Corsiglia

TEMPIO PAUSANIA, 12 LUG – La parola ritorna all’avvocata Antonella Cuccureddu: è ripresa questa mattina poco dopo le 9.30 l’arringa della legale che rappresenta in aula nel tribunale di Tempio Pausania Francesco Corsiglia, accusato insieme a Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese e di una sua amica. Prosegue così il racconto cronologico portato avanti dall’avvocata che ripercorre minuto per minuto la serata tra il 16 e il 17 luglio del 2019 quando si sarebbe consumata la presunta violenza denunciata dalla studentessa, all’epoca dei fatti 19enne. Si andrà avanti ad oltranza per tutta la giornata, e a seguire sarà la volta delle arringhe degli avvocati Mariano Mameli, Andrea Vernazza e Alessandro Vaccaro, gli ultimi tre avvocati del pool difensivo dei quattro ragazzi. Già fissata per lunedì 14 l’udienza per le eventuali repliche del procuratore Gregorio Capasso, che nella sua requisitoria aveva chiesto la condanna di tutti gli imputati a nove anni di reclusione con le attenuanti generiche e con le conseguenze accessorie. Quindi i giudici si riuniranno in camera di consiglio per emettere la sentenza, attesa per la settimana prossima, forse già lunedì.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA