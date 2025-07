Processo Grillo jr, si va verso la sentenza

agenzia

Ultima arringa del pool difensivo, poi le eventuali repliche

TEMPIO PAUSANIA, 14 LUG – Riprendono in aula a Tempio Pausania le arringhe dei legali difensori di Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese e di una sua amica. Questa mattina concluderà l’avvocato Mariano Mameli che rappresenta Edoardo Capitta insieme al collega Ernesto Monteverde. Subito dopo sarà la volta delle eventuali repliche del procuratore capo Gregorio Capasso che, nella sua requisitoria, ha chiesto nove anni di reclusione per tutti e quattro gli imputati. I giudici del collegio, presieduto da Marco Contu (a latere Marcella Pinna e Alessandro Cossu), potrebbe riunirsi già nel pomeriggio in camera di consiglio per emettere la sentenza.

