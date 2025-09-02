Processo Grillo Jr, slitta l’inizio della prima udienza finale

agenzia

Bongiorno, 'non so se la mia assistita verrà in aula'

TEMPIO PAUSANIA, 02 SET – Slitta a dopo mezzogiorno l’inizio della prima delle due udienze conclusive, fissate per oggi e domani, del processo di primo grado nel tribunale di Tempio Pausania a carico di Ciro Grillo, figlio di Beppe il fondatore del Movimento Cinque Stelle, e di Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, accusati di violenza sessuale di gruppo. La sentenza è attesa per domani, forse in serata. Oggi prenderà subito la parola il procuratore della Repubblica Gregorio Capasso per le repliche e a seguire sarà la volta dell’avvocata Giulia Bongiorno che rappresenta in aula la studentessa italo norvegese, all’epoca dei fatti 19enne, principale accusatrice dei quattro. “Le repliche verranno fatte in tempi estremamente brevi perché servono solo a confutare le argomentazioni della controparte. Credo che siamo ormai alle ultime ore di questo lungo processo. Non so se al mia assistita verrà in aula, adesso la sentirò e vedremo”, ha commentato fuori del palazzo di giustizia l’avvocata Bongiorno. Il processo si è aperto tre anni fa – la prima udienza tecnica risale al 16 marzo 2022 -, con udienze per lo più a porte chiuse, tranne che per le ultime. Se la ragazza dovesse essere presente per la lettura della sentenza, anche questa si terrà a porte chiuse. Si arriva così al termine a sei anni dai fatti contestati: era la notte tra il 16 e 17 luglio del 2019 quando si sarebbe consumato lo stupro di gruppo nella villetta di proprietà della famiglia Grillo a Porto Cervo, ai danni di una studentessa italo-norvegese, all’epoca 19enne, e di una sua amica coetanea.

