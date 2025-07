Processo Santanchè, ‘annullata l’accusa a carico di una società’

agenzia

Giudici, 'su Visibilia srl imputazione troppo generica'

MILANO, 15 LUG – Il processo milanese a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè e altri per ipotesi di falso in bilancio su Visibilia, gruppo editoriale fondato dalla senatrice di FdI, perde un imputato, ossia la società Visibilia srl in liquidazione. I giudici, infatti, accogliendo l’eccezione della difesa della società, col legale Giovanni Morgese, hanno dichiarato “nullo” il capo di imputazione formulato dai pm nei confronti della srl per “indeterminatezza” e “genericità” con “compromissione del diritto di difesa”. Gli atti su questa accusa, dunque, tornano alla Procura e il processo va avanti per gli altri 16 imputati, ministra compresa.

