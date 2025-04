Processo Santanchè, ‘da riscrivere i capi di imputazione’

agenzia

Il Tribunale ai pm: 'suddividere il falso in bilancio per anno'

MILANO, 15 APR – I capi di imputazione con cui la Procura di Milano contesta a Daniela Santanchè e ai suoi coimputati le false comunicazioni sociali per il caso Visibilia e alla società le carenze nel modello organizzativo va riscritto. In base alla nuova giurisprudenza oggi il Tribunale di Milano, alla prima udienza a carico della ministra e altre 16 persone, ha chiesto ai pm milanesi di riformulare le imputazioni relative al falso in bilancio, suddividendo le singole annualità e posizioni (chi ha fatto cosa) e di indicare quale sia stato il deficit organizzativo di Visibilia srl in liquidazione. Il Tribunale di Milano ha chiesto ai pm anche di “produrre”, ossia inserire nel fascicolo del dibattimento, i bilanci della società. Il presidente del collegio, Giuseppe Cernuto, a cui è stata posta una questione di nullità dell’avviso di conclusione delle indagini, ha rinviato l’udienza al prossimo 13 maggio.

