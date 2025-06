Processo stupro di gruppo Stresa, abbreviato per 4 imputati

agenzia

In aula l'esame di due di loro, discussione il 16 settembre

VERBANIA, 25 GIU – A distanza di tre anni esatti dall’accaduto, e dopo due rinvii per errori nelle notifiche del decreto di citazione, in aula a Verbania si è svolta l’udienza preliminare del processo per una violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 19 anni, avvenuta su una spiaggia di Stresa, sul lago Maggiore nel Verbano-Cusio-Ossola, nella notte tra il 24 e il 25 giugno del 2022 e che vede imputati tre uomini e una donna. Nel corso dell’udienza, durante la quale la ragazza si è costituita parte civile, i quattro imputati hanno scelto il rito abbreviato. In aula si è svolto l’esame di due degli imputati, la donna e uno dei tre uomini. Al termine, il gup Mauro D’Urso ha rinviato per la discussione al 16 settembre. A processo ci sono tre uomini, che all’epoca dei fatti avevano 19, 34 e 36 anni, e una donna di 31, tutti di origini centro e sudamericane. La pm titolare del fascicolo, Laura Carrera (ma in aula oggi c’era il collega Gianluca Periani) ipotizza il reato di violenza sessuale di gruppo abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima. Fu la stessa ragazza, ai primi di luglio del 2022, a raccontare ai carabinieri di aver subito, nella notte tra il 24 e il 25 giugno, la violenza da un gruppo di conoscenti con cui aveva trascorso la serata in un pub e durante la quale tutti avevano consumato molto alcol.

