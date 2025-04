Procura Bari apre inchiesta su assunzione Fiorella in AdP

agenzia

Dubbi su autenticità titoli di studio moglie consigliere Pd

(v:’AdP presenta esposto…’ delle 13.18) (ANSA) – BARI, 18 APR – A seguito della denuncia presentata oggi da Aeroporti di Puglia, la Procura di Bari ha aperto un fascicolo d’inchiesta relativamente all’assunzione, in seguito ad una selezione, di Carmela Fiorella, moglie del consigliere regionale del Pd Filippo Caracciolo, come dirigente delle risorse umane di Aeroporti di Puglia. Adp questa mattina aveva comunicato di avere presentato un esposto all’autorità giudiziaria “a tutela dell’onorabilità dell’azienda, degli organi societari e del personale”. L’esposto, arrivato agli uffici giudiziari di via Dioguardi, è sfociato in un fascicolo d’indagine nel quale, al momento, non risultano indagati o ipotesi di reato. Non è però escluso che sotto inchiesta possa finire proprio Fiorella, che, secondo articoli giornalistici, avrebbe presentato un certificato di laurea con informazioni false al momento della sua candidatura in Adp. Dopo che la vicenda è stata pubblicata sui giornali, nei giorni scorsi Fierella si è dimessa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA