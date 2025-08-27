Procura Napoli apre fascicolo su gestione Teatro San Carlo

agenzia

Non ci sono indagati, accertamenti su nomine e utilizzo fondi

NAPOLI, 27 AGO – La Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un fascicolo sulla gestione del Teatro San Carlo relativamente ad alcuni aspetti che riguardano nomine e utilizzo di fondi. Il fascicolo è senza indagati. Lo riferiscono Il Mattino e la Repubblica. L’inchiesta è affidata alla seconda sezione della Procura che si occupa di reati contro la pubblica amministrazione: delegata per le indagini è la Guardia di Finanza. L’apertura del fascicolo sarebbe stata decisa in seguito alla presentazione di alcune denunce, segnalazioni e articoli di stampa sui quali ora saranno compiuti gli accertamenti. Nel 2022 un’inchiesta venne aperta dalla Corte dei Conti dopo un esposto del consigliere comunale di opposizione Catello Maresca.

