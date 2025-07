Il suicidio assistito di Laura Santi: la Procura orientata a non aprire alcun fascicolo. E lei lascia scritto: «Ricordatemi come chi ha amato la vita»

La scelta

I magistrati valutano ma sembra che i parametri siano stati rispettati

La Procura della Repubblica di Perugia valuterà le vicende legate al suicidio assistito di Laura Santi ma al momento non sembrerebbe orientata ad aprire un fascicolo specifico. Sembra infatti poter ritenere che il suicidio assistito sia avvenuto nel rispetto dei parametri indicati dalla Corte costituzionale. E’ quanto risulta all’ANSA. L’Ufficio guidato da Raffaele Cantone sarebbe stato avvisato in anticipo di quanto stava accadendo ma su questo particolare non ci sono conferme. La Procura aveva già aperto nei mesi scorsi un procedimento originato da una denuncia di Laura Santi relativa ai tempi delle procedure. Fascicolo del quale era stata chiesta l’archiviazione. In seguito a un’opposizione dell’associazione Coscioni – secondo quanto rese noto allora la stessa – nel febbraio del 2024 quindi disposto alcune indagini e acquisizioni documentali. Un ulteriore procedimento sarebbe stato aperto successivamente, sembra quest’anno, sempre su esposto di Laura Santi.

“Quando leggerete queste righe io non ci sarò più, perché avrò deciso di smettere di soffrire”; e poi «me ne vado avendo assaporato gli ultimi bocconi di vita in maniera forte e consapevole”; per chiudere: «ricordatemi come una donna che ha amato la vita», così Laura Santi nella sua lettera di saluto lasciata prima di auto-somministrarsi il farmaco che ne ha determinato la morte, nella sua casa di Perugia.«Anche nella certezza della mia decisione si tratta del gesto più totale e definitivo che un essere umano possa compiere, ci vogliono sangue freddo e nervi d’acciaio» ha scritto la giornalista.