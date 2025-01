Procura Perugia non impugnerà competenza Roma su dossier

agenzia

Il fascicolo la prossima settimana trasmesso nella capitale

PERUGIA, 27 GEN – La Procura di Perugia non intende impugnare il provvedimento con il quale il Tribunale del riesame ha stabilito la competenza di quella di Roma per l’indagine sui presunti accessi abusivi alle banche dati in uso alla Direzione nazionale antimafia. Il fascicolo sarà quindi trasmesso la prossima settimana nella capitale. E’ quanto risulta all’ANSA.

