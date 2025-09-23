Procuratore di Spoleto, ‘indaghiamo e non ci sono fermi’

agenzia

Sembra che nel secondo sacco trovato non ci siano resti umani

SPOLETO (PERUGIA), 23 SET – “Non ci sono fermi. Cosa c’è dentro il sacco? Non vi posso dire nulla”: il procuratore di Spoleto Claudio Cicchella ha detto poche parole ai giornalisti dopo un sopralluogo nell’area dove è stato trovato il cadavere a Spoleto. Il magistrato ha raggiunto l’area dopo che un secondo sacco della spazzatura è stato trovato nella zona. Sembra comunque che dai nuovi sopralluoghi di stamani non siano emersi altri resti umani. “Stiamo cercando di capire cosa è accaduto e quanto è successo” si è limitato a dire il procuratore di Spoleto. Intanto la Valle umbra servizi ha informato i cittadini “che, a seguito del grave accadimento avvenuto nel Comune di Spoleto, presso il rione Casette, le forze dell’ordine hanno disposto l’interdizione temporanea dell’area e la conseguente sospensione del servizio di raccolta rifiuti”.

