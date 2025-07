Procuratore Reggio C., ‘ndrangheta protagonista traffico cocaina

agenzia

Operazione Dda ha fatto luce su tre differenti gruppi criminali

(v. ‘Cocaina dal Sudamerica alla Locride…’ delle 8.26) (ANSA) – REGGIO CALABRIA, 10 LUG – “La ‘ndrangheta svolge sempre più un ruolo di assoluta protagonista nell’enorme mercato del traffico internazionale di cocaina. E l’operazione di oggi ce lo conferma”. Così il Procuratore della Repubblica facente funzioni di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, incontrando i giornalisti sull’operazione antidroga condotta dalla Squadra mobile reggina. “L’organizzazione criminale calabrese – ha aggiunto Lombardo – avvia interlocuzioni che non sono più sporadiche ma legate a una logica unitaria. Per questo parlo di sistema criminale integrato”. L’indagine che ha portato all’esecuzione di 21 ordinanze di custodia cautelare ha fatto luce su tre differenti gruppi criminali. C’era chi si occupava dell’importazione di cocaina dal Sudamerica e chi teneva i contatti con i narcos sudamericani. Alcuni indagati, inoltre, avevano il compito di coltivare piante di canapa indiana che poi, una volta trasformata in marijuana, veniva commercializzata all’ingrosso e al dettaglio. Nel corso dell’indagine la Squadra mobile di Reggio Calabria ha anche indagato su un tentativo di importare carichi da 300 chili di cocaina che avrebbero fruttato alla ‘ndrangheta oltre 30 milioni di euro. La mobile, inoltre, ha intercettato nell’aeroporto di Ciampino un pacco affidato a un corriere, risultato del tutto estraneo ai fatti, contenente un chilo di cocaina purissima.

