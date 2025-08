Procuratore Roma, ‘atti su Almasri inviati in 24 ore’

agenzia

'Vi sembrano troppe? Carte andavano lette e rimesse in ordine'

ROMA, 06 AGO – “C’è qualcuno che va dicendo che ho inviato in ritardo gli atti del tribunale dei ministri sul caso Almasri alla Camera sostenendo che li avrei ricevuti l’1 agosto. A parte il fatto che gli atti andavano letti, rimessi in ordine, corredati da alcuni provvedimenti necessari per eseguire le decisioni del Tribunale dei ministri e interamente fotocopiati, il tempo impiegato è stato minimo e cioè dal 4 agosto, giorno di arrivo degli atti in procura, al 5 agosto, giorno di arrivo degli atti alla Camera. Se 24 ore vi sembranno troppe…”. Lo afferma il Procuratore di Roma, Francesco Lo Voi aggiungendo: “chi lo ha detto che gli atti sono pervenuti in Procura l’1 agosto? Ci sono informazioni riservate che non conosco?”.

