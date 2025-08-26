Prof accoltellato a Bassano del Grappa, perquisiti condomini nelle vicinanze

Carabinieri

Assessore Bassano: "La zona merita attenzione particolare"

“È una zona che merita un’attenzione particolare ma questo lo si sapeva già, anche perché a breve sarà il passaggio per centinaia di studenti che torneranno a scuola”. E’ il commento dell’assessore alla sicurezza del comune di Bassano del Grappa (Vicenza), Alessandro Campagnolo, dopo l’accoltellamento di un docente nelle prime ore della mattina di ieri. La vittima, un docente del liceo “Brocchi” di Bassano, ricoverato all’ospedale di Vicenza, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di frammenti di una lama in ceramica, conficcata a pochi millimetri dall’aorta. I carabinieri ieri hanno passato al setaccio alcuni condomini della zona dove è avvenuta l’aggressione, ma senza risultati. Secondo le prime ricostruzioni, il docente stava camminando lungo Viale XI Febbraio e avrebbe risposto negativamente alla richiesta di una sigaretta da parte di un passante che lo ha quindi aggredito.

