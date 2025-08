Prof in pensione uccisa in Valtellina, fermato il marito

Indagini

L'uomo in passato già arrestato per maltrattamenti in famiglia

SONDRIO, 02 AGO – Femminicidio nella tarda serata di ieri in un’abitazione a Poggiridenti, in Valtellina, provincia di Sondrio. Un’insegnante in pensione di 75 anni, italiana, è stata uccisa in casa. Il marito, di nazionalità marocchina, più giovane della consorte, è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma. L’uomo in passato era già stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

