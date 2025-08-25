Prof rifiuta di dare sigaretta, accoltellato in strada

Veneto

A Bassano, operato, non è in pericolo. Si cerca un giovane

Un docente di liceo è stato accoltellato alla schiena per strada da un giovane a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, pare dopo aver rifiutato di offrirgli una sigaretta. L’uomo, 62 anni, è stato sottoposto in serata all’ospedale ad un delicato intervento chirurgico. La lama del coltello gli è stata conficcata nella spina dorsale, fermandosi a pochi millimetri dall’aorta e dal midollo spinale. Sono in corso le ricerche dell’aggressore. Il ferito non sarebbe comunque in pericolo di vita.

