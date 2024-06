Proiettile e minacce al presidente del Trentino Fugatti

agenzia

Il messaggio è firmato "Animal right militya"

TRENTO, 07 GIU – Una busta contenente il bossolo di una scacciacani ed un biglietto di minacce scritto in stampatello (“Farai la fine dell’orso M90, sappiamo dove trovarti, e anche se ti nascondi ti troveremo ovunque. Stai attento la vendetta è un piatto che va servito freddo”) è stata recapitata questa mattina al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel suo ufficio in piazza Dante, sede istituzionale. Sul posto è intervenuta la Digos e gli accertamenti sono in corso. Il messaggio contenuto nella lettera è firmato “Animal right militya’, chiaramente riconducibile alla gestione dell’orso in Trentino. Non è la prima volta che Fugatti riceve minacce: nel maggio dello scorso anno un’altra busta contenente un proiettile indirizzata al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti era stata trovata da un impiegato del centro di smistamento postale di Gardolo, a Trento nord. Fugatti era stato messo sotto scorta nel 2021 per le minacce ricevute in seguito ad alcuni provvedimenti adottati per la gestione degli orsi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA