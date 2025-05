Pronto piano sicurezza ‘modulare’ della Questura per il conclave

agenzia

Misure attorno a San Pietro scatteranno mercoledì alle 7

ROMA, 05 MAG – Scatterà da mercoledì alle 7 il piano di sicurezza nell’area di San Pietro per il conclave e l’intronizzazione del nuovo Papa. Ci sarà una perimetrazione di via Conciliazione, di via di porta Angelica e piazza del Sant’Ufficio con il consueto doppio step di controlli ai più esterni varchi di prefiltraggio e poi ai ‘check point’ permanenti attivi lungo le due ali del Colonnato di piazza S. Pietro. Massima attenzione non solo all’area del Vaticano ma anche alle altre tre basiliche Giubilari e in particolare a Santa Maria Maggiore dov’è cresciuto notevolmente il flusso di visitatori. Per mettere a punto le misure di sicurezza stamattina il questore di Roma, Roberto Massucci, ha nuovamente riunito il tavolo Tecnico. Sarà messo in campo un dispositivo ‘modulare’ in cui le forze dispiegate dovranno essere pronte, a vista, ad adattare le misure in base all’evolversi degli scenari. Difficile prevedere i tempi e gli afflussi per assistere alle fumate e subito dopo l’annuncio del nuovo pontefice.

