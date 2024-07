Prosegue il tour mondiale dell’Amerigo Vespucci è a Honolulu

agenzia

Arrivata dopo 18 giorni e 2.500 miglia percorse

ROMA, 26 LUG – Nave Amerigo Vespucci, storico veliero e nave scuola della Marina Militare, è arrivato alle Hawaii e, dopo 18 giorni di navigazione e 2.500 miglia percorse dalla precedente tappa a Los Angeles, si trova ora presso il porto di Honolulu per la ventunesima tappa del suo tour mondiale. Ad accogliere il Vespucci, già ambasciatore dell’Italia nel mondo e custode delle più antiche tradizioni navali e marinare da oltre novant’anni, presso il porto di Honolulu il sindaco della città Rick Blangiardi che ha dato il benvenuto al capitano di Vascello Giuseppe Lai, comandante di nave Amerigo Vespucci, durante una cerimonia che ha visto anche la presenza del console generale dell’Italia a San Francisco Sergio Strozzi (competente anche per le Hawaii) e del console onorario nelle Hawaii Michele Carbone. L’evento è stato seguito da un incontro del comandante Lai con i rappresentanti della stampa nazionale e internazionale con base nelle Hawaii. Per la sua seconda visita nella capitale delle Hawaii (la precedente è avvenuta nel 2002 durante il suo primo tour mondiale) Nave Vespucci resterà ormeggiata presso il Molo 9 vicino alla Aloha Tower fino al 28 luglio e ogni giorno sarà visitabile da tutti gratuitamente e senza bisogno di prenotazione. L’iniziativa del “tour mondiale” Vespucci, fortemente voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto, coniuga la tradizionale attività formativa degli allievi ufficiali e la promozione delle eccellenze del Made in Italy. Il Vespucci è l’emblema della Marina Militare e dell’Italia stessa: nel solco delle tradizioni marinare, negli anni ha contribuito alla crescita del prestigio del Paese. La nave è partita il primo luglio del 2023 dal Porto di Genova per compiere il giro del mondo della durata di circa 2 anni e porta con sé la cultura, la storia, l’innovazione, la scienza, la ricerca, la tecnologia, che fanno dell’Italia un grandissimo Paese, apprezzato da tutto il mondo.

