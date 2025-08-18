Prosegue incendio in Valle d’Aosta, distrutto un edificio

agenzia

Interventi dei Vigili del fuoco tra Saint-Denis e Verrayes

AOSTA, 18 AGO – Non è stato ancora domato il vasto incendio sviluppatosi ieri pomeriggio nei comuni di Saint-Denis e Verrayes, nella media Valle d’Aosta. Le fiamme, che avevano già costretto all’evacuazione gli abitanti di tre abitazioni, hanno ora distrutto una stalla non utilizzata, in località Les Plans d’Agné, e un rudere a Le Gros Ollian. Per lo spegnimento del rogo, ora confinato nel solo Comune di Verrayes, le attività sono proseguite per tutta la notte con l’impiego di distaccamenti di vigili del fuoco volontari provenienti da vari comuni della regione, oltre ai vigili del fuoco professionisti e al personale dei corpo forestale valdostano. Dall’alba sono di nuovo operativi anche due elicotteri a cui a breve si aggiungerà un terzo.

