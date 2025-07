Prosegue l’intervento per il maxi-incendio a Merano

agenzia

Un centinaio di pompieri sul posto, rogo non è ancora spento

BOLZANO, 09 LUG – Prosegue l’intervento dei vigili del fuoco per il maxi-incendio di un deposito di pneumatici a Merano. Il rogo per il momento non è ancora stato spento. Le fiamme sono divampate in via 4 Novembre all’interno della ditta “Meranese gomme”. Un centinaio di pompieri volontari di tutta la zona sono sul posto per spegnere l’incendio. Resta valido l’appello a tenere chiuse le finestre delle abitazioni e a spegnere gli impianti di condizionamento e ventilazione per evitare la diffusione del fumo negli ambienti.

