Protesta caddy e risciò a Firenze contro divieto area Unesco

Mezzi posteggiati in piazza della Signoria sotto Palazzo Vecchio

FIRENZE, 09 LUG – Protesta sotto Palazzo Vecchio, sede del Comune di Firenze, da parte di conducenti di risciò, golf car e caddy contro il regolamento che vieterà l’ingresso di questi mezzi alternativi usati per trasportare i turisti nell’area Unesco. I veicoli – circa 30-40 – sono stati posteggiati in piazza della Signoria a ridosso dell’ingresso del palazzo. Parte dei conducenti è straniera. Al momento, secondo quanto si apprende, stanno cercando di organizzarsi per stabilire chi li deve rappresentare per parlare coi rappresentanti del Comune. Lorenzo Masi (capogruppo M5s) sostiene che l'”invasione di caddy in piazza della Signoria non stupisce a seguito del provvedimento degli assessori Vicini e Giorgio, che regolamenta e restringe le modalità di lavoro dei caddy elettrici e dei golf car. Non ci stupisce, purtroppo, perché se manca, per l’ennesima volta oggi, il confronto con le categorie interessate dai provvedimenti del Comune, è chiaro che non può che essere questo il risultato”. Masi riferisce che “ieri in Commissione Sviluppo Economico i rappresentanti erano venuti per presentarsi e confrontarsi con l’Amministrazione. Perché non sono intervenuti anche gli assessori competenti? Non condividiamo questo modo di agire pur ritenendo che delle regole servono”, “come è possibile che la Commissione non fosse a conoscenza di un nuovo regolamento e di una conferenza stampa fissata poco dopo?”.

