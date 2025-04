Protesta Cobas a Brindisi, ‘migranti in Albania è deportazione’

agenzia

Al Cpr di Brindisi arrivati anche da altre parti d'Italia

BARI, 10 APR – “Una deportazione, un’altra dimostrazione del fallimento delle politiche di questo governo che ora vuole riempire i centri rimasti vuoti”. É l’accusa rivolta all’esecutivo dai Cobas che questa mattina hanno organizzato una protesta al porto di Brindisi contro il trasferimento dei migranti in Albania. Al momento una quarantina di migranti sarebbero già nel Cpr di Brindisi, trasferiti da vari Centri di permanenza e rimpatrio italiani e portati nella struttura pugliese da dove domani, con una nave militare, verranno trasferiti in Albania. I Cobas hanno anche ripreso e diffuso un breve video in cui si vede una nave militare ormeggiata nel porto di Brindisi che potrebbe essere quella utilizzata per i trasferimenti.

