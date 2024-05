Protesta comitati Genova, Conte arrivato al corteo

agenzia

Leader M5s segue la protesta

GENOVA, 11 MAG – Il leader del M5S è arrivato alla manifestazione dei comitati genovesi che protestano contro il presidente Toti e i ‘progetti calati dall’alto’. Sono diverse centinaia i partecipanti e il numero cresce mentre il corteo si dirige verso Piazza De Ferrari, nel cuore di Genova, dove c’è il palazzo della Regione. Conte prima della manifestazione aveva spiegato che, contrariamente da quando si intuiva dalla comunicazione della sua partecipazione, il M5S non l’ha organizzata: “non abbiamo nessuna responsabilità organizzativa e l’adesione mia e degli amici del Movimento avverrà solo per adesione all’appello lanciato alle forze politiche e per condivisione dei principi e dello spirito che animano questa manifestazione. Il M5S è da sempre sensibile a questi temi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA