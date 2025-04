Protesta Extinction Rebellion davanti Palazzo Aeronautica

agenzia

Arrivati su un unicorno, 'governo delle favole'. Sgomberati

ROMA, 28 APR – Nella tarda mattinata di oggi, Extinction Rebellion ha scaricato un enorme unicorno davanti al Palazzo dell’Aeronautica Militare di Roma, cavalcato da una persona travestita da Giorgia Meloni in completo nero, che sventola il tricolore. Ad accompagnarlo una serie di persone camuffate da personaggi delle favole: Pinocchio, Biancaneve, il Bianconiglio e la Sirenetta che reggono uno striscione su cui c’è scritto “Il Governo delle favole: la pace col riarmo e il clima con il gas”. Oltre cento gli attivisti presenti all’azione di oggi.”Il Governo delle favole: la pace col riarmo e il clima con il gas”. La nuova protesta di Extinction Rebellion “vuole mettere in luce la contraddizione di un Governo che aumenta la spesa militare e non investe in transizione ecologica”, affermano. “Dopo le proteste di sabato e di ieri, Extinction Rebellion continua la settimana di “Primavera Rumorosa” con una nuova azione dai toni ironici. L’obiettivo, sottolineato dallo slogan, è portare al centro del dibattito pubblico le politiche del Governo sulla crisi ecoclimatica e sul riarmo”, aggiungono. Gli attiviosti sono stati poi sgomberati dalle forze dell’ordine.

