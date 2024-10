Protesta per stipendi non pagati, muratore sceso dalla gru

agenzia

A Pavia dopo una lunga trattativa con le forze dell'ordine

PAVIA, 30 OTT – E’ sceso dalla gru, sano e salvo, il muratore che questa sera a Pavia ha inscenato la protesta per il mancato pagamento di alcuni stipendi. L’uomo ha deciso di scendere dopo una lunga trattativa con le forze dell’ordine e i soccorritori accorsi sul posto, in un cantiere per la costruzione di una nuova palestra vicino al PalaRavizza di Pavia. Al momento non si sa ancora se gli siano state fornite assicurazioni economiche. Sul luogo erano giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del 118.

