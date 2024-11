Protesta pro Palestina sotto il David di Michelangelo

agenzia

Striscione 'stop a occupazione e genocidio' a Galleria Accademia

FIRENZE, 04 NOV – Protesta pro Palestina ieri alla Galleria dell’Accademia con bandiere e uno striscione. Alcuni attivisti di Firenze per la Palestina hanno circondato il David di Michelangelo esponendo anche uno striscione in lingua inglese cui chiedono “la fine dell’occupazione della Palestina da parte di Israele, dell’apartheid e del genocidio”. Sono rimasti così, in piedi ed in silenzio davanti alla statua in mezzo ai visitatori sorpresi che alla fine, dicono gli attivisti, “hanno partecipato con un applauso”. E’ stato scelto di denunciare quanto accade in Palestina sotto il David, poiché, spiegano, “simbolicamente, nell’atto di scagliare una pietra con la fionda contro il gigante Golia, rappresenta ai giorni nostri i palestinesi che lottano ogni giorno contro il tiranno sionista”.

