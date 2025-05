Protesta residenti immobile sgomberato per crollo a Taranto

agenzia

Strade boccate, 'Non sappiamo dove andare'

TARANTO, 03 MAG – Dopo aver appreso di una ordinanza di sgombero dello stabile in cui abitano, dove nei giorni scorsi si è verificato il crollo di parte del solaio del cornicione caduto sulle auto in sosta, i residenti di un condominio di via Giovan Giovine a Taranto ieri sera hanno bloccato alcune strade (prima un tratto di via Cesare Battisti, poi di via Dante). Si sono vissuti momenti di grande tensione tra gli autori della protesta e alcuni automobilisti a cui è stato impedito di transitare. Per bloccare le strade i manifestanti hanno spostato cassonetti e transenne e alcune mamme si sono sedute per terra al centro della carreggiata. Sul posto pattuglie della polizia di Stato e della polizia locale. “Non sappiamo dove andare a dormire, non abbiamo una sistemazione. Come dobbiamo fare con i nostri bambini e gli anziani?”, hanno sottolineato alcuni residenti, chiedendo l’intervento del prefetto. Sarebbero 22 le famiglie interessate che abitano nello stabile diviso in due palazzine. La protesta è poi rientrata ma, hanno annunciato alcuni condomini, potrebbe riprendere nelle prossime ore se non saranno state fornite garanzie.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA