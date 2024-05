Proteste pro Palestina in 4 atenei a Milano

agenzia

In Statale tende spostate nel corridoio dell'aula magna

MILANO, 15 MAG – Prosegue la protesta degli studenti delle università milanesi che da giorni hanno piantato numerose tende negli atenei a sostegno del popolo palestinese. Il gruppo più numeroso è quello della Statale di Milano, dove ieri le quasi cento tende sono state spostate dal cortile principale al corridoio davanti all’aula magna, in protesta contro la decisione del Senato Accademico che “ancora una volta non è stato in grado di condannare con fermezza il genocidio che stiamo vivendo sulla nostra pelle e sulla pelle dei nostri cari”, come spiegano i Giovani Palestinesi di Milano, che coordinano tutte le acampade. Nei 4 atenei milanesi in protesta (Statale, Politecnico, Bicocca e Accademia di Brera), sono numerose le iniziative previste per oggi in occasione del 76esimo anniversario della Naqba, cioè l’esodo di centinaia di migliaia di palestinesi iniziato il 15 maggio del 1948 dopo la fondazione dello stato di Israele.

