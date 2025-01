Protezione civile Calabria, situazione in netto miglioramento

agenzia

Diversi interventi, nessuna situazione di particolare criticità

CATANZARO, 18 GEN – E’ in attenuazione l’ondata di maltempo che ha colpito la Calabria nelle ultime 24 ore. Lo riferisce la Protezione civile calabrese. “Dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime 24 ore in Calabria, caratterizzata da intense precipitazioni piovose e forti raffiche di vento – è scritto in una nota – la situazione meteo in tutte le province è in netto miglioramento, come risulta dall’ultima riunione di questa mattina con il Dipartimento nazionale della Protezione civile, anche se permane per tutta la giornata odierna l’allerta arancione”. Durante la notte “sono stati segnalati alcuni fiumi esondati, strade interrotte da frane o da alberi caduti ma non è stato rilevato nessun danno alle persone e, al momento, situazioni di particolare criticità”. A Stilo, nel reggino, nelle scorse ore “la fiumara dello Stilaro ha superato l’alveo in un tratto, con un rischio potenziale molto alto per le abitazioni circostanti. A seguito di questa emergenza sono stati inviati una squadra di volontari e personale della Protezione civile, per una prima verifica della situazione”. A Bianco, sempre nel reggino, riferisce la Protezione civile regionale, un torrente ha tracimato invadendo la Statale 106 ed il traffico adesso è stato riaperto con prudenza. Ci sono stati ingrossamenti di fiumi: Petrace (Palmi e Seminara), Ancinale (Chiaravalle Centrale), Mesima (Rosarno) e Tacina (Mesoraca, Petilia Policastro, Cutro). Per quest’ultimo corso d’acqua, di intesa con la Prefettura di Crotone, è stato effettuato un monitoraggio notturno con le associazioni di volontariato. “Le precipitazioni piovose – riferisce la Protezione civile – sono state molto intense con punte di 280 mm nell’entroterra catanzarese così come in altre zone della Calabria, in particolare in alcuni Comuni del Reggino e del Vibonese, dove si sono superati i 200 mm di pioggia caduti nelle 24 ore”. Il forte vento ha provocato il crollo di molti alberi nelle Serre vibonesi e in Aspromonte con conseguenti disagi alla viabilità. In questo caso sono intervenuti sia i Vigili del fuoco che le associazioni di volontariato di Protezione civile. Sono stati registrati anche degli smottamenti sulle strade provinciali e sono in corso gli interventi delle autorità territoriali competenti come ad esempio la Città Metropolitana di Reggio Calabria. A seguito di una richiesta di intervento da parte del Comune di Simeri Crichi per alcuni allagamenti nella frazione marina, il dipartimento, è scritto nella nota, ha attivato associazioni di protezione civile a supporto del Sindaco. “Il Sistema di protezione civile regionale – conclude il Dipartimento della Regione Calabria – resta, comunque, in allerta per il monitoraggio del territorio ed i conseguenti interventi che dovessero essere necessari”.

