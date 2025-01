Psichiatra uccisa, per corte d’assise ‘Seung agì per vendetta’

agenzia

Per contenzione nel letto e nomina di amministratore di sostegno

PISA, 18 GEN – L’omicidio della psichiatra Barbara Capovani a Pisa fu per vendetta, avvenne dopo un primo tentativo andato a vuoto e a monte ci sarebbe una umiliazione patita dal paziente che la uccise, che durante un ricovero la dottoressa aveva contenuto al letto poiché stava aggredendo personale del reparto. Lo scrivono i giudici della corte d’assise di Pisa presieduta da Giovanni Zucconi nelle motivazioni della sentenza di condanna all’ergastolo per Gianluca Paul Sung. Nella sentenza si ricostruisce che non fu un sopralluogo all’ospedale Santa Chiara di Pisa quello fatto da Seung il giorno precedente (20 aprile 2023) all’attacco mortale alla dottoressa che è del 21 aprile 2023. Ma fu un primo tentativo di aggressione alla psichiatra, poi sfumato, perché la donna non era presente, e quindi riproposto con esito letale il giorno seguente. Lui voleva vendicarsi per un precedente trattamento sanitario. Seung quel giorno del primo tentativo di colpirla, infatti, indossò gli stessi indumenti del giorno seguente e si recò nei medesimi orari al Santa Chiara. Circostanza che secondo la corte di assise dimostra la volontà del 37enne di Torre del Lago (Lucca) di mettere in atto una vendetta meditata nel tempo. Vendetta scaturita da un suo ricovero nel 2019 quando la dottoressa Capovani lo aveva legato al letto per un intero giorno perché ritenuto pericoloso – aveva già aggredito tre infermieri -, e perché era molesto verso le pazienti ricoverate. Seung percepì l’atto di contenzione come un’umiliazione, hanno spiegato al processo i periti, mai dimenticata, elaborata. I consulenti tecnici hanno anche stabilito che Seung era “capace e consapevole”, spingendo i giudici ad affermare che le varie teorie complottiste verso la psichiatra siano arrivate soprattutto dopo l’omicidio e non prima. L’uomo, secondo la corte d’assise, voleva anche vendicarsi per la nomina di un amministratore di sostegno nei suoi confronti, arrivata appena una settimana prima e dunque rifuggire il “marchio” di malato e dal suo disturbo di personalità. Una nomina che in buona sostanza non aveva accettato. Tuttavia, secondo i giudici che hanno sposato la tesi dei consulenti tecnici, Seung era consapevole di ciò che faceva, e non in preda a un disturbo delirante, tanto che il giorno precedente aveva cercato in reparto la dottoressa senza trovarla e poi ci era tornato.

