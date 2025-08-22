Psicoterapeuta morto, c’è un indagato a Modena

agenzia

L'anziano trovato in casa con una cintura al collo il 26 luglio

MODENA, 22 AGO – Una persona è stata indagata nel fascicolo per omicidio aperto a Modena dalla Procura sulla morte di Raffaele Marangio, 78 anni, trovato in casa sua in via Stufler, sdraiato, con una cintura stretta al collo, il 26 luglio. Le indagini sono seguite dalla squadra mobile della Questura. Era stata la figlia a segnalare che l’anziano non rispondeva più al telefono, portando i poliziotti a controllare in casa. Pare l’uomo avesse in programma di trasferirsi a Roma, dove vivono i familiari. I primi esiti dell’autopsia e alcuni dettagli della scena non avrebbero convinto gli inquirenti del suicidio, portando a concentrarsi sulle persone frequentate dal docente e psicoterapeuta, nell’ipotesi che qualcuno lo abbia ucciso.

