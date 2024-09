Pulizie sulla Marmolada, anche rifiuti della Grande guerra

agenzia

Altri abbandonati negli anni '70 e raccolti solo ora

TRENTO, 07 SET – Sulla Marmolada, la Regina delle Dolomiti, è caccia ai rifiuti abbandonati. Lattine, scatolette, fazzoletti, plastica, resti di piatti, posate di plastica e metallo, tappi di bottiglia, pezzi di vetro, sigarette, ed ancora frammenti e materiali tecnici, pezzi di ferro e calcinacci. Sono circa 400 i rifiuti abbandonati di ogni genere e forma, alcuni risalenti alla Prima guerra mondiale, altri agli anni ’70-’80 per arrivare ai giorni nostri, trovati e raccolti lungo il sentiero che porta al ghiacciaio della Marmolada dal team di Carovana dei ghiacciai 2024, la campagna nazionale di Legambiente che monitora i ghiacciai alpini in collaborazione con Ciprea Italia e con la partnership scientifica del Comitato Glaciologico Italiano. Trovate anche lungo il sentiero che porta al ghiacciaio della Marmolada tre mini-discariche. Carovana dei ghiacciai ha aperto la sua sesta e ultima tappa in Trentino Alto Adige con un’attività di Clean un up in quota sulla Marmolada nell’ambito e in vista del grande weekend di settembre di Puliamo il Mondo. Al suo fianco diversi volontari che hanno partecipato ieri alla giornata di pulizia e anche un professore dell’Università degli studi di Padova che dal 2022 ha avviato uno studio e un monitoraggio sui rifiuti in montagna e che ha ben raccolto l’iniziativa di Legambiente. Il Clean up in quota realizzato sulla Marmolada da Carovana dei ghiacciai si unisce alla grande campagna di volontariato ambientale Puliamo il Mondo di Legambiente che il 20, 21 e 22 settembre chiamerà a raccolta cittadini e volontari di tutta la Penisola per ripulire strade, piazze, ma anche spiagge, sponde dei fiumi e aree montane dai rifiuti abbandonati.

