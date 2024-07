Pullman a fuoco in A12, oltre 12 km di coda nel nodo genovese

agenzia

Tra Recco e bivio con l'A7 in entrambe le direzioni

GENOVA, 15 LUG – Oltre dodici chilometri di coda sono segnalati nel nodo autostradale genovese in A12 e A10 per il ripristino delle condizioni di sicurezza dopo che un pullman granturismo ha preso fuoco stamani poco prima delle 5 nella galleria ‘Monte Quezzi’ sulla A12 Genova-Livorno. Non ci sono feriti. Lo comunica Autostrade per l’Italia spiegando che si registrano sette chilometri di coda in A12 tra Recco e Genova Est in direzione Genova, cinque chilometri tra il bivio dell’A12 con l’A7 Milano-Genova e Genova Nervi per ripristino incidente. Nell’A10 Genova-Savona code tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7 Milano-Genova per ripristino incidente.

