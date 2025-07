Pulmino con disabili esce di strada, 8 feriti

agenzia

Finito nel greto del torrente Agno dopo un volo di 10 metri

VICENZA, 19 LUG – Un pulmino con a bordo un gruppo di disabili è uscito di strada mentre percorreva una strada nella zona di Recoaro Terme (Vicenza). Sono 7 i ragazzi rimasti feriti, due in modo grave, oltre all’autista. L’autista, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo che dopo essere finito fuori dalla carreggiata ha compiuto un volo di 10 metri in una scarpata, fermandosi sul greto del torrente Agno. .I due feriti più gravi sono stati ricoverati nel pronto soccorso del San Bortolo di Vicenza in codice rosso, mentre gli altri, tra cui l’autista del piccolo bus, sono stati dirottati negli ospedali della provincia berica: Santorso, Arzignano e Valdagno. I ragazzi sono ospiti di una comunità di Valdagno (Vicenza).

