Pulmino va a fuoco, illesi calciatori giovanili dell’Inter

agenzia

Nel Lodigiano. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

LODI, 04 GIU – Tanta paura, ma nessuna conseguenza per alcuni ragazzi delle giovanili dell’Inter che, oggi pomeriggio, sono stati costretti a saltare giù dal pulmino che li stava trasportando perché in fiamme. È accaduto lungo la statale via Emilia, all’altezza di Montanaso Lombardo, nel Lodigiano. L’incendio, che sembra essere partito dal motore, in breve tempo ha distrutto il mezzo con all’interno le tenute sportive e gli zaini dei ragazzi, che sono bruciati in poco tempo. Sul posto sono intervenuti i vigili del foco e i carabinieri di Lodi.

