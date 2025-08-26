Punta Molentis, dopo incendio arrivano ‘i cafoni’ da spiaggia

agenzia

Guardie ambientali, 'ombrelloni e asciugamani sulle dune'

VILLASIMIUS, 26 AGO – A un mese dall’incendio che ha devastato Punta Molentis a Villasimius, dove i turisti sono stati costretti a fuggire via mare per salvarsi dal fumo e dalle fiamme mentre il fuoco ha distrutto la vegetazione circostante e una quarantina di auto nel vicino parcheggio, sulla spiaggia sono sbarcati i cafoni. Lo documentano le immagini e il post sui social delle Guardie ambientali della Sardegna: turisti arrivati con le barche – l’unico modo possibile a oggi di raggiungere il litorale – hanno piazzato ombrelloni e asciugamani sulle dune di sabbia, nonostante i cartelli di divieto. “Le dune non sono semplici cumuli di sabbia: sono ecosistemi delicati e vitali, svolgono un ruolo cruciale nella protezione della costa dall’erosione – scrivono le Guardie – I cartelli di divieto non sono messi per limitare il divertimento, ma per proteggere l’ambiente, ignorarli non è solo una mancanza di rispetto per le regole, ma un atto che danneggia direttamente un patrimonio naturale che appartiene a tutti. Allo stesso tempo, è altrettanto irrispettoso da parte delle istituzioni ignorare questi comportamenti soprattutto nei confronti di altri fruitori di quella spiaggia e di chi ama il proprio territorio e si batte per la sua salvaguardia. Vedere oggi quella duna quasi completamente distrutta, oltre ai danni già subiti quest’ anno in quella zona, fa veramente rabbrividire – si legge ancora nel post -.Abbiamo allertato il Corpo forestale per allontanare questi maleducati che sicuramente ‘non sanno leggere'”. L’accesso alla strada che permette l’arrivo via terra alla spiaggia, è chiuso dal giorno dell’incendio, il 27 luglio scorso, con il conseguente divieto di transito di pedoni e veicoli.

