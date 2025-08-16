Punto da una vespa al volante si schianta contro albero a Budoni

agenzia

Salvato con adrenalina poi in ospedale con l'elisoccorso

BUDONI, 16 AGO – E’ stato punto da una vespa mentre guidava, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un albero. E’ successo oggi a Budoni, in Gallura. L’automobilista è stato soccorso dai medici del 118 che gli hanno praticato una iniezione di adrenalina, salvandogli la vita. L’uomo è stato poi trasferito in ospedale con l’elisoccorso.

