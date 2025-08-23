Pusher cerca di investire poliziotto per fuggire, arrestato

agenzia

Altro agente si è aggrappato a sportello dell'auto bloccandolo

MILANO, 23 AGO – Ha cercato di investire un agente per cercare di scappare dopo aver spacciato droga. Per questo, gli agenti della Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, hanno arrestato un 21enne marocchino irregolare per tentato omicidio, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, resistenza a Pubblico Ufficiale, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. La Sezione antidroga della Squadra Mobile della Questura di Como già da tempo era sulle tracce dell’uomo che agiva un po’ in tutta la provincia e ieri pomeriggio è stato individuato nei pressi di Asso, lungo la strada provinciale per Bellagio, mentre stava cedendo droga a un acquirente a bordo della propria autovettura. Gli agenti si sono avvicinati alla sua macchina e il 21enne ha cercato di fuggire speronando un cestone di legno e causando il ferimento di un agente che, schiacciato tra il cassone e un altro veicolo in sosta, è riuscito a divincolarsi saltando su un’auto parcheggiata; un secondo agente ha aperto lo sportello del passeggero ed è stato però trascinato per alcuni metri e ha sbattuto violentemente contro il guardrail. Nonostante ciò, aggrappato al veicolo al veicolo è riuscito a entrare nell’abitacolo mentre era ancora in corsa. Fermato il mezzo, il 21enne ha cercato nuovamente la fuga a piedi ma è stato immobilizzato ed arrestato.

