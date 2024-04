Pusher si addormenta sul bus con la droga nello zaino, arrestato

agenzia

Svegliato da autista, aveva 1 etto e mezzo tra cocaina e hashish

MILANO, 25 APR – Un marocchino di 27 anni è stato arrestato a San Zenone al Lambro (Milano) dai carabinieri, dopo essere arrivato addormentato al capolinea di un autobus con un etto mezzo di droga in borsa. Svegliato dall’autista, ha spiegato di essere salito ore prima al terminal di San Donato Milanese e di essere, poi, caduto nel sonno. L’autista l’ha notato nei sedili in fondo quando la corsa era finita da un pezzo. Fra i due è iniziata una lite verbale e i carabinieri, avvisati dal conducente, hanno portato il 27enne in caserma dove l’uomo ha dichiarato spontaneamente di aver nello zaino un etto e mezzo tra cocaina e hashish cercando di sostenere che era per uso personale. La successiva perquisizione ha permesso di ritrovare anche 400 euro in contanti e un bilancino di precisione. Il marocchino è stato arrestato e processato per direttissima. Il giudice ha deciso per l’obbligo di firma tre volte la settimana. L’uomo ha 2 precedenti specifici.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA