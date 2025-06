Puzzer in attesa sentenza su licenziamento, ‘sono fiducioso’

agenzia

Il leader No Pass torna sui social per chiedere giustizia

TRIESTE, 12 GIU – “Sono fiducioso, ormai sono pronto a tutto, a qualsiasi risposta, non mi perdo d’animo e come sempre vado avanti, nella speranza che sia fatta giustizia”. Lo ha detto oggi Stefano Puzzer, ex portuale di Trieste, leader del movimento No Green Pass a livello nazionale, in attesa della sentenza della Corte di Cassazione che deve esprimersi sul suo licenziamento. Un epilogo inizialmente previsto per ieri ma che in realtà, come precisa anche il suo avvocato, verrà reso noto tra 90 giorni. Intanto, Puzzer è tornato sui social a ripercorrere le fasi della sua “battaglia”, raccontando ai numerosi follower la nuova vita divisa tra il lavoro di aiuto cuoco e quello di custode di un campeggio. Ieri, con un gesto scaramantico, ha mostrato in un video di essersi anche tagliato i lunghi capelli, proprio in vista della sentenza. “Grazie a tutti per l’affetto che state dimostrando a me e alla mia famiglia – ha scritto sui social – siamo sereni, abbiamo fatto il possibile per rispettare i nostri diritti anche se non è stato facile in questi anni, perché abbiamo stravolto la nostra vita”. Ripercorrendo le proteste davanti al porto di Trieste, contro l’obbligo di Green Pass, ha ricordato che “nessuno dei cittadini presenti allora ha fatto violenza a nessuno, e questo è emerso nei giorni scorsi durante alcune testimonianze. La verità sta uscendo ed è importantissimo, per una questione di giustizia. E questo deve vederlo anche chi in quei giorni ci tacciava di violenti, mentre – ha detto ancora – eravamo solo lavoratori, lì per difendere i nostri diritti”.

