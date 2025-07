Qs, Roma per la prima volta tra città in cui si studia meglio

agenzia

Anche Milano nella top mondiale, Seul prima scalza Londra

ROMA, 15 LUG – E’ Seul la migliore città studentesca del mondo nella classifica QS Best Student Cities 2026 appena pubblicata, ponendo fine al dominio di Londra durato sei anni. Roma entra per la prima volta nella top mondiale e sono in ascesa numerose città italiane. Milano (44ma) rientra nella top 50 mondiale, dopo aver fatto parte di questo gruppo d’élite nelle prime otto edizioni della classifica, prima di uscirne nelle due precedenti. Roma (46ma) fa il suo debutto assoluto nella top 50, raggiungendo la sua posizione più alta di sempre. Entrambe le città guadagnano otto posizioni rispetto all’edizione precedente. Torino (66ma) compare per la terza volta e sale di due posizioni, confermando la sua costante ascesa. La capitale sudcoreana sale di due posizioni e conquista il primo posto, grazie alle sue eccellenti istituzioni accademiche, alla reputazione globale, alla vivacità culturale e agli elevati livelli di sicurezza, tutti fattori fondamentali per attrarre studenti internazionali. Londra scivola al terzo posto, continua l’ascesa dell’Asia con risultati record.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA