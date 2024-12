Qs, Università di Padova prima in Italia per la sostenibilità

agenzia

52 italiane in classifica, prima al mondo Università di Toronto

ROMA, 10 DIC – L’Italia ha 52 università presenti nella classifica degli atenei più importanti del mondo per sostenibilità e impatto sociale: l’Università di Padova è al primo posto, posizionata al 110 posto a livello mondiale. La Sapienza Università di Roma è salita di 55 posizioni quest’anno, posizionandosi al 150mo posto a livello globale e al secondo in Italia. L’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è al terzo posto in Italia e al 177 a livello globale. Quattro università italiane figurano per la prima volta nella classifica. L’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è al primo posto in Italia per l’impatto sociale e l’Università di Padova per l’impatto ambientale. La migliore università nella categoria Governance è l’Università di Torino, classificata al 69mo posto a livello mondiale in quest’area. QS Quacquarelli Symonds ha pubblicato oggi la terza edizione della QS World University Rankings: Sostenibilità. La classifica 2025 presenta oltre 1.740 atenei di 107 Paesi e territori, con una crescita significativa rispetto all’edizione precedente, che comprendeva 1.397 istituzioni in 95 nazioni. Si tratta di un aumento di oltre 1.000 università rispetto alla classifica inaugurale del 2022. L’Università di Toronto è la prima università classificata quest’anno, davanti a EHT Zurich, secondo, e all’Università di Lund in Svezia e all’Università della California, Berkeley (UCB), terza. “La sostenibilità è una priorità assoluta per gli studenti di oggi, con nove su dieci che la considerano importante e il 40% che ricerca attivamente le strategie di sostenibilità delle università durante il processo di iscrizione, secondo l’ultima indagine di QS sugli studenti internazionali. Ciò sottolinea l’urgenza di mantenere la sostenibilità in primo piano nelle agende istituzionali”, sottolinea Jessica Turner, CEO di QS, che aggiunge: “I progressi che si riflettono nella classifica di sostenibilità QS di quest’anno – segnati da 461 università i che migliorano la loro posizione, 350 nuovi ingressi e cinque università che entrano per la prima volta nella top 20 – evidenziano i crescenti sforzi globali delle università per affrontare le sfide della sostenibilità. Tuttavia, nonostante le ottime performance delle università nelle nostre classifiche, c’è ancora molto da fare”:

