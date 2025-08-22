Quarantacinquenne accoltellato a un braccio in centro a Lodi

agenzia

Portato in ospedale, si cerca l'aggressore

LODI, 22 AGO – Un 45enne è stato accoltellato, intorno alle 19 di stasera, a ridosso del centro storico di Lodi, in via Defendente Lodi. L’uomo, che ha riportato una profonda ferita a un braccio, è riuscito a chiedere aiuto per strada. Subito soccorso, è stato portato in codice giallo all’ospedale di Lodi. E’ grave ma non appare in pericolo di vita. I carabinieri di Lodi stanno cercando l’aggressore e sentiranno, appena possibile, la vittima.

