Quattro dispersi in mare a Taranto, ricerche senza sosta

Il quarto uomo è il fratello di uno dei diportisti già segnalati

TARANTO, 30 GIU – Sono quattro – e non tre come era stato riferito in un primo momento – gli uomini dispersi in mare da ieri a Taranto. Il quarto uomo è il fratello di uno dei diportisti già segnalati, salito ieri mattina a bordo dell’imbarcazione della quale non si hanno più tracce. Poco fa, a quanto si è appreso, la figlia ne ha denunciato la scomparsa. I tre scomparsi dei quali si conoscono i nomi sono Domenico Lanzolla, di 60 anni; Claudio Donnaloia, di 73, e Antonio Dell’Amura, di 61 anni, tutti di Taranto. Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono senza sosta. La quarta persona dispersa risiederebbe a Milano.

