Quattro ultras Sampdoria accoltellano tifoso genoano, fermati

agenzia

Ferito in codice giallo all'ospedale. Locale danneggiato

GENOVA, 06 MAG – Dopo gli scontri di ieri continua la violenza tra i tifosi della Sampdoria e quelli del Genoa. Nel pomeriggio quattro ultrà blucerchiati sono entrati in un bar a Nervi, in via Oberdan, e hanno accoltellato a un braccio un genoano. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e portata in codice giallo al San Martino. I tifosi, durante la rissa, hanno danneggiato il locale. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia. I quattro tifosi sono stati fermati e portati in questura.

