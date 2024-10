Questore, agenti uccisi a Trieste sono ferita molto profonda

agenzia

Oggi il ricordo di Demenego e Rotta uccisi in Questura nel 2019

TRIESTE, 04 OTT – “Quello che è accaduto è una vera tragedia, è qualcosa che non potremo mai dimenticare. C’è tantissimo dolore, per un fatto che non ha eguali nella storia della Polizia di Stato. La ferita è molto, molto profonda, e difficilmente si potrà rimarginare”. Lo ha detto oggi il Questore di Trieste Pietro Ostuni a margine della cerimonia per commemorare i due agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, uccisi il 4 ottobre 2019 durante una sparatoria in Questura. “Penso soprattutto alla sofferenza dei familiari e dei genitori – ha sottolineato il Questore – è difficile sopravvivere ai figli, ma quando si muore in questo modo lo è ancora di più. Esprimo la vicinanza da parte mia, da parte di tutti gli agenti di Trieste ma anche da parte di tutta la città, che non è mai mancata”. Questa mattina una corona di fiori è stata deposta dal Questore e dal prefetto Pietro Signoriello nell’atrio della Questura, dove una targa ricorda i due agenti. A seguire è stata celebrata una messa. A sparare, cinque anni fa, fu Alejandro Stephan Meran, giudicato poi non imputabile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA