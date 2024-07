Questore Verona, estremisti si muovevano con logica branco

agenzia

Massucci, operazione importante contro odio etnico

VERONA, 12 LUG – Gli estremisti di destra arrestati questa mattina dalla Polizia si sono resi protagonisti di “azioni di violenza e prevaricazione aggravate dall’odio etnico e rese ancora più odiose dalla vigliacca modalità del branco”. Così il questore di Verona Roberto Massucci commenta l’indagine che ha portato all’arresto di diversi estremisti, sottolineando che “le attività di monitoraggio ed intelligence proseguono e proseguiranno in quegli ambiti caratterizzati da estremismi di qualsiasi natura e da dinamiche da stadio che riguardano contesti ultras dell’intera provincia veronese”. È un’operazione “importante”, aggiunge, anche nell’ottica dell’inizio della stagione calcistica. “Ci accingiamo ad affrontare una stagione straordinariamente importante per il numero di squadre impegnate in campionati professionistici – sottolinea – con dinamiche di ordine pubblico che affronteremo con il massimo impegno al fine di garantire il pieno rispetto della legalità”.

