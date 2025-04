Papa, piazza San Pietro “chiude” con 50mila persone per i funerali: familiari, fedeli, capi di Stato e regnanti per il saluto finale a Francesco

Vaticano

E' la capienza massima, in centomila a via Conciliazione

Così come previsto dal protocollo poco dopo le ore 10,00 sono cominciati i funerali di Papa Francesco. La processione di cardinali e vescovi ha introdotto l’inizio della messa esequiale, sul sagrato della Basilica di San Pietro. La Liturgia Esequiale è concelebrata in primo luogo dai cardinali e dai patriarchi delle Chiese Orientali, e presieduta dal decano del Collegio cardinalizio, cardinale Giovanni Battista Re. In tutto, secondo l’ordine di servizio, i concelebranti sono 970, tra cardinali (220) e vescovi e sacerdoti (750).Sul sagrato della Basilica è presente anche l’icona mariana della Salus Populi Romani, tanto cara al Pontefice defunto. La prima lettura in inglese, il salmo cantato in latino, la seconda lettura in spagnolo. Ilpasso del Vangelo è tratto da quello di Giovanni.

Piazza San Pietro che già dall’alba ha cominciato a popolarsi di fedeli, è stata chiusa quando ha raggiunto la capienza massima di 50 mila persone con l’afflusso dei fedeli che è continuato in via della Conciliazione dove si trovano 100mila persone. E’ la stima che emerge dal Centro per la Gestione della Sicurezza dell’evento della Questura di Roma.

Accanto alla bara del Papa, ancora nella basilica di San Pietro, ci sono le persone che hanno fatto parte della sua “famiglia” in Vaticano. Ci sono il segretario don Juan Cruz Villalon, don Manuel Pellizzon e don Fabio Salerno. Accanto a loro i laici che sono stati sempre accanto al Pontefice: l’infermiere Massimiliano Strappetti, e gli aiutanti di camera Piergiorgio Zanetti e Daniele Cherubini. Hanno baciato la bara prima di lasciare la basilica.

Ai funerali del Papa stanno partecipando oltre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato come sempre dalla figlia Laura, e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, numerosi capi di Stato e regnanti. Al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e alla moglie Melania, giunti ieri sera a Roma con l’Air Force One, è stato riservato un posto in prima fila. Alla loro destra il presidente finlandese e alla sinistra il presidente estone. Accanto al presidente estone Re Felipe di Spagna e accanto al presidente finlandese Emanuel Macron e la moglie Brigitte. Posto in prima fila anche per il presidente ucraino Voldymyr Zelensky, seduto un pò più distante da Trump.